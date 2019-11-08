Вето президента Владимира Зеленского на закон «О верификации и мониторинге государственных выплат» не ставит на нем крест. Об этом заявил заместитель министра финансов Павел Ходаковский, сообщает пресс-служба Минфина.

«На проект закона Украины «О верификации и мониторингк государственных выплат» №1231 наложено президентское вето. Однако оно не ставит крест на законопроекте», – отметил он.

По словам министра, президентское вето законопроекта вызвано чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена. «Я уверен, что парламент вскоре поддержит этот законопроект с предложением президента. Для введения верификации в целом это означает несущественную задержку», – подчеркнул он.

Напомним, Верховная Рада приняла Закон «О верификации и мониторинге государственных выплат» 17 октября.

7 ноября президент вернул этот закон в Верховную Раду с предложениями.