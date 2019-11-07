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Президент Владимир Зеленский внес в свою декларацию данные о получении 900 тыс. гривен дохода от сдачи иностранцам в аренду имущества. Об этом свидетельствует декларация президента на официальном сайте Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, сообщает 112 Украина.

Изменения в имущественном состоянии были задекларированы Зеленским 6 ноября.

Согласно декларации, 28 октября президент получил 902 тыс. 454 гривны дохода от сдачи имущества в аренду иностранным гражданам Сирано Сонгу и Хинуи Лину. О каком конкретно имуществе идет речь — не указывается.

Напомним, после вступления в должность Зеленский указал в декларации 9,2 млн грн годового дохода, в том числе, зарплата составила 4,1 млн грн. Его жена получила за год 5,5 млн грн дохода.

 
ForUm

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