также в разделеОбщество
Украинские предприятия и таможенники поставляли оборудование для ВМФ РФ 4
В Луцке украли один из символов города 9
Полиция открыла два дела по факту драки ультрас во Львове 12
В Украине насчитали более 35 тысяч лиц без гражданства 12
Суд обязал ГБР начать уголовное расследование против Александра Ткаченко за злоупотребление властью при принятии решения о приватизации Одесской киностудии 16
НАПК в октябре зафиксировало более 100 нарушений закона 11
ВСУ готовы начать разведение сил в Петровском 8 ноября 16
Гончарук обещает за 3 года достроить многострадальный мост в Запорожье 23
Вышинский объяснил, почему не приехал на суд в Киев 14
Печерский суд арестовал участницу АТО «Пуму» 39
Звезда украинского Сomedy Сlub заявил, что по Киеву толпами ходят фашисты 62
В Roshen подтвердили, что Порошенко переписал бизнес на сына 47
Полиция открыла дело из-за драки Геруса и Ляшко 68
Сбежавшего от пограничников россиянина задержали в Василькове 43
Главный следователь СБУ продержался в должности 4 месяца 24
У сумского судьи отобрали баночку со взяткой 38
Порошенко приехал в Станицу Луганскую проверить ход разведения 75
В Польше оштрафовали мужчину, сорвавшего табличку с консульства Украины 14

В пятницу, 8 ноября, в 15:00 (по местному времени) Международный Суд ООН (Гаага, Королевство Нидерланды) объявит свое решение относительно предыдущих возражений Российской Федерации по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

Украинскую делегацию на слушаниях возглавит Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги