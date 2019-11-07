В пятницу, 8 ноября, в 15:00 (по местному времени) Международный Суд ООН (Гаага, Королевство Нидерланды) объявит свое решение относительно предыдущих возражений Российской Федерации по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

Украинскую делегацию на слушаниях возглавит Агент Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.