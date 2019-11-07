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Столичные правоохранители выясняют обстоятельства драки на улице Полевой.

Как сообщает пресс-служба киевского главка, на месте происшествия полицейские установили: в общежитии представители исполнительной службы на основании решения суда проводили исполнительные действия. Согласно договору к этим действиям привлекались представители частной охранной структуры. Между гражданами и частными охранниками возникла толкотня с дракой. В ситуацию вмешались правоохранители и прекратили противоправные действия.

Для выяснения обстоятельств этого события в Соломенское управление полиции доставлены 11 человек. После проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка. Информация о пострадавших уточняется.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Соломенского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают следить за порядком на месте происшествия и призывают все стороны конфликта решать спорные вопросы только в рамках правового поля.

Ранее о конфликте на Полевой сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
ForUm

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