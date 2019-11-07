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Лица, пытавшиеся силой выселить людей из аварийного общежития на улице Полевой, задержаны. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета.

«Мне только позвонил начальник столичной полиции. По его словам, лица, которые пытались силой выселить людей из аварийного общежития на улице Полевой, – задержаны. Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция уверяет, что контролирует ситуацию, - сказал мэр столицы. - Я тоже в очередной раз обращаюсь к владельцам общежития и его жителям с просьбой все спорные вопросы решать мирным и законным путем», - подчеркнул Кличко.
ForUm

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