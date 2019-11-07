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Посольство Украины в США призвало издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку и «не играть на руку российской информационной пропаганде».

Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», - говорится в нем.

Американское издание снова использовало карту с четким нарушения международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей – «A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan».

Посольство рассчитывает на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду.

 
ForUm

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