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6 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактических группировок «Север» и «Восток» российские оккупационные войска осуществили по 5 обстрелов.

Вчера, 6 ноября, осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрела. Вблизи Водяного противник вел огонь по позициям ВСУ из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Крымского, кроме РПГ, стрелял еще и из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

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