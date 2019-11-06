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В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

3 обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» и 2 – «Восток».

В течение текущих суток осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил.
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