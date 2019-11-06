В Приморском районе Одессы в результате падения футбольных ворот на стадионе иностранец получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 23-летний иностранец пришел с приятелями на стадион поиграть в футбол. Стоя на воротах, парень решил выполнить гимнастическое упражнение на их металлической конструкции. В результате падения ворот пострадавший получил травмы, от которых скончался до приезда «скорой».

Сейчас тело погибшего направлено на экспертизу. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.