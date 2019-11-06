Международные гидрографические организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изъяли из своих каталогов навигационные карты Российской Федерации на воды Украины, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«РФ незаконно реализовывала морские электронные навигационные карты (ЭНК) на территорию Украины, чем создавала угрозу мореплаванию в Черном и Азовском морях. Российские карты на территорию Украины начали производить и реализовываться на международном рынке еще в 2008-2012 гг. Ситуация обострилась после аннексии Крыма», – отметили в министерстве.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что благодаря работе Госгидрографии, достигнут принципиальный результат. «Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262 », - заявил министр.

«Мы благодарны международному сообществу за поддержку Украины. Аннексия Крыма, незаконное строительство и эксплуатация моста в Керченском проливе - эти действия Российской Федерации не только нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, но и создают угрозы в обеспечении безопасности судоходства в Азовском и Черном морях. Мы надеемся на дальнейшее внимание всех стран мира к этой проблеме», - отметил министр инфраструктуры.