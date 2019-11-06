4,1 миллиарда человек в мире подключены к интернету, среди женщин интернетом пользуются 48%, а среди мужчин – 58%. Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций, сообщает Укринформ.

«По данным Международного союза электросвязи при ООН, количество подключенных к интернету людей выросло на 5,3 % по сравнению с 2018 годом», - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, количество пользователей интернета выросло с 25,8% населения Земли в 2009 году до 53,6% в 2019-ом.

Самый высокий процент пользователей всемирной паутины в Европе (82,5%), а самый низкий – в Африке (28,2%).

Без интернета остается около 3,6 миллиарда человек. Большинство из них проживают в наименее развитых странах.

«Среди женщин интернетом пользуются 48%, среди мужчин – 58%. Самая большая разница между долей женщин и мужчин, имеющих доступ к сети, наблюдается в Африке, арабских странах и Азиатско-Тихоокеанском регионе», - отмечается в исследовании.