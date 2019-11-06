Вчера, 5 ноября, в Харькове возле спортивного клуба на улице Валентиновской произошла стрельба, в результате которой ранен 30-летний мужчина, а 14 человек были задержаны полицией, сообщает пресс-служба областного главка.

Около 19:00 в полицию поступило сообщение о том, что с улицы Валентиновской в больницу был доставлен мужчина с ранениями живота, предплечья и ноги. Состояние его здоровья удовлетворительное.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли гильзы и пули, которые будут направлены на экспертное исследование.

По словам очевидцев, было установлено, что у спортивного клуба произошел конфликт с последующей стрельбой. В результате происшествия также был поврежден автомобиль Mitsubishi.

В Московский отдел полиции были доставлены 14 человек для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.