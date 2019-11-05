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Хищение и реализацию оборудования для военных самолетов блокировала на Львовщине Служба безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Контрразведчики и следователи СБУ установили, что в одной из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам МиГ-29 для продажи. Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры.

Правоохранители задержали фигурантов дела при передаче предпринимателю похищенного военного имущества. При обысках в домах и автомобилях злоумышленников изъято большое количество запасных частей и комплектующих к боевым самолетам МиГ-29, а также деньги, полученные незаконным путем.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины фигурантам дела объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона.
ForUm

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