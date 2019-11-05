Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в среду, 6 ноября.

«6 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром сильный дождь (I уровень опасности)», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По Киеву и Киевской области 6 ноября порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности).

По данным Укргидрометцентра, на большей части правобережной Украины 13-18С, дожди, местами грозы. Также осадки ожидаются на севере страны.

На остальной территории без осадков, 17-19 градусов тепла. На юге и в Крыму - до +21.

В Киеве 6 ноября + 17-19 градусов, дождь.