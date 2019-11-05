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Недавно открытая после реставрации церковь Спаса на Берестове до апреля 2020 года закрыта для посетителей.

Фото: kplavra.kyiv.ua

Об этом сообщается на официальном сайте Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

«Сообщаем вам, что в соответствии с требованиями ст. 5.5. Закона Украины «Об охране культурного наследия» с 1 ноября 2019 года по 31 марта 2020 года вход в церковь Спаса на Берестове будет закрыт», – сказано в объявлении.

Как поясняют в заповеднике, «пребывание в интерьере памятника, даже небольшого количества посетителей во время холодного и влажного периода является неблагоприятным для сохранения уникального комплекса монументальной живописи XII-XVIII веков».

В храме Всех святых, что на Экономических вратах Киево-Печерской лавры 10 сентября было совершено освящение накупольных крестов для храма Спаса на Берестове. Чин освящения совершил благочинный обители архимандрит Антоний.

Церковь Спаса на Берестове — памятник архитектуры национального значения, построенная в конце XI — начале XII вв. в тогдашнем селе Берестово, рядом с загородной резиденцией киевских князей. Возведена по инициативе святого князя Владимира Мономаха, была усыпальницей рода Мономаховичей.

После разрушения Киева в 1240 году в течение нескольких веков находилась в упадке. В 1640-1644 гг. усилиями киевского митрополита Петра Могилы была восстановлена в стиле украинского барокко и заново расписана греческими мастерами.

В 1920-х годах включена в состав Всеукраинского государственного культурно-исторического заповедника «Всеукраинский музейный городок», позже реорганизованного в Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник. В 1990 году, как составляющая архитектурного ансамбля Киево-Печерской лавры, внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реставрационно-консервационные работы в церкви Спаса на Берестове продолжались в течение 2012-2014 и 2017-2019 годов. Была осуществлена гидроизоляция фундаментов, обследованы и реставрированы иконы барабанов куполов церкви, обустроены системы защиты от молний и снеготаяния, отреставрированы металлические окна и решетки, заменены и обновлены внутренние электрические сети. Благоустроена прилегающая территория, устроена дренажная система и ливневая канализация.

Во время реставрации памятника проведены археологические исследования некрополя церкви Спаса на Берестове, где выявлено более 420 захоронений XV-XIX веков разной степени сохранности. Зафиксированы культурные слои от IX в. до н.э. до XIX в. н.э.
ForUm

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