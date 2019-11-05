Исполняющий обязанности директора ГП «Морской торговый порт «Южный» Анатолий Яблунивский в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 36 Кодекса законов о труде Украины уволен с работы.
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующий приказ 4 ноября подписал министр Владислав Криклий.
Яблунивский возглавлял порт «Морской торговый порт «Южный» с 23 июня 2018 года, сменив на этом посту Виталия Жуковского.
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