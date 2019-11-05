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В среду, 6-го ноября, на Западе и кое-где на севере Украины вероятны дожди, на остальной территории будет сухо, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Тепла роскошная погода удержится: в течение дня в большинстве областей + 15 + 20 градусов, на юге до +22 градусов. В западных областях ожидается + 10 + 16 градусов.

Ветер – с юго-запада, еще порывистый, на Левобережье даже с штормовыми порывами.

В Киеве 6-го ноября атмосферный фронт, который будет предопределять дожди на Западе и Севере, может закрыть тучами солнце. Существенные осадки маловероятны, + 16 + 18 градусов.

7-8 ноября несколько похолодает, а уже выходные температура воздуха снова повысится.
ForUm

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