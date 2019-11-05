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Компания Facebook представила новый логотип для того, чтобы пользователи могли легко отличать социальную сеть  от программ, которыми владеет компания.

Как сообщается в блоге компании, во время создания приложения сотрудники Facebook даже не подозревали, что спустя 15 лет вся компания будет включать в себя не только эту социальную сеть, но и Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace и другое.

«Сегодня, когда люди слышат Facebook, они думают о приложении Facebook. Это создало уникальный дизайн. Нам потребовалось слово, чтобы отличить его от приложения Facebook и обеспечить более четкую связь со всем семейством технологий. Новая система бренда использует пользовательскую типографику, закругленные углы, открытое отслеживание и использование заглавных букв для создания визуального различия между компанией и приложением», - говорится в сообщении. 

Новый логотип компании также будет виден в других продуктах Facebook.  
ForUm

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