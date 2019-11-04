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Суд объявил обвинительные приговоры двум членам избирательной комиссии окружного избирательного округа №59, которые, подделав избирательные документы, совершили уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 158 УК Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Суд установил, что 21 апреля 2019 года, в ходе проведения второго тура выборов на пост Президента Украины, в 20:20, после закрытия избирательных участков, находясь по месту нахождения указанной избирательной комиссии, 57-летняя и 56-летняя женщины, имея доступ к спискам избирателей и достоверно зная, что 57 человек не воспользовались своим избирательным правом и не приняли участие в голосовании, подделали в графе контрольного талона их подписи о якобы получении избирательных бюллетеней. В дальнейшем указанные поддельные бюллетени использованы при подсчете голосов в пользу одного из кандидатов.

Во время судебного слушания обвиняемые свою вину в совершении преступлении признали полностью и раскаялись. Приняв во внимание все обстоятельства и доводы сторон суд принял решение о назначении обоим осужденным наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года и с испытательным сроком 2 года.
ForUm

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