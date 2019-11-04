Репарации на восстановление Донбасса должно выплачивать государство-агрессор, однако Киев готов нести ответственность за украинских граждан. Так в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц прокомментировали слова главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер о выплатах «репараций» пострадавшим в Донбассе на Форуме единства в Мариуполе.

Соответствующее заявление министерство предоставило в ответ на запрос Радио Свобода. Как пояснили в ведомстве, спикеры форума не согласовывали своих выступлений с этим ведомством, но выступление Богнер слышала министр Оксана Коляда.

В Минвет отметили, что не дают оценок сторонним выступлениям, зато разъяснили позицию по выплатам гражданским лицам, пострадавшим от боевых действий.

«По международному опыту, репарации выплачивает страна-агрессор, в нашем случае должна выплачивать Российская Федерация. Вместе с тем, правительство Украины и Минветеранов в частности считает, что Украина – страна, которая готова нести собственную социальную ответственность за своих граждан», - сообщают в ведомстве.

По данным министерства, на 2020 год уже профинансирована программа компенсации за разрушенное жилье для жителей Луганской и Донецкой областей на сумму 40 млн гривен.

«Кроме того, на 2020 год в 10 раз увеличена сумма на жилищные программы для лиц с инвалидностью, участников АТО/ООС, которые являются временно перемещенными лицами и для внутренне перемещенных лиц. Таким образом на программу в 2020 году предусмотрено 248 445 тысяч гривен (в 2019 - 25 млн гривен). Также действует и разрабатывается ряд местных программ по обеспечению жильем ВПО, которые софинансируются государственным и местным бюджетами», - говорится в письме.

В телефонном комментарии представительница министерства уточнила - речь идет не о репарациях, а о социальных выплатах.

Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер выступила на Форуме единства в Мариуполе 30 октября. Говоря о гуманитарных проблемах Донбасса, она в частности вспомнила о выплатах жителям, пострадавшим в результате боевых действий. Англоязычное выступление Богнер синхронно переводилось на украинский.

«Очень конкретные вещи должны происходить. С нашей точки зрения мы видим различные сферы, первая – это компенсация, репарация и переходный период, который должен обеспечить, чтобы люди, которые пострадали, которые являются жертвами конфликта, получили репарацию, чтобы правительство взяло на себя ответственность за то, чтобы компенсировать или устранить этот вред», - так звучал украинский перевод речи представительницы ООН.

В то же время Богнер добавила: такие выплаты «не означают, что правительство берет на себя ответственность за нанесение такого ущерба».

«Мы знаем, что 2-3 тысяч человек были убиты, более 7000 ранены, более 50 тыс. зданий были разрушены или пострадали, и это огромное количество жертв конфликта. Но пока нет репараций, нет компенсаций, нет такой программы, которая бы покрыла абсолютно всех этих людей. Мы видим, что это очень важный элемент», - заявила она.

Употребление слова «репарации» в заявлении Богнер уже вызвало резкую реакцию министра инфраструктуры Владислава Криклия. Он назвал такие выплаты «априори невозможными».

«Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», - сказал министр.