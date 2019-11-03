также в разделеМир
Верховный лидер Ирана восстановил запрет на переговоры с США 10
В Гонконге демонстранты разгромили офис китайского информагентства 12
Трамп уменьшил квоту на беженцев: кого примут США 20
Климатическая конференция ООН определилась с местом проведения 17
Протестующие снова вышли на улицы Гонконга 20
Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг 27
Буря в Канаде оставила без света почти миллион людей 21
На российском танкере произошел взрыв, есть погибшие 27
Более 50 солдат погибли из-за нападения на военный пост в Мали 16
В РФ вступил в силу закон о «суверенном Рунете» 69
Асад считает Трампа лучшим президентом в истории США 26
Вместо Brexit: В Британии началась предвыборная кампания 22
В США обвинили Россию в разжигании протестов в Чили 35
Боевики ИГИЛ избрали нового лидера 48
В Конгрессе приняли резолюцию о процедуре импичмента Трампа 471
Индия разделила штат Джамму и Кашмир 40
КНДР выпустила две ракеты в Японское море 20
Жертвами взрыва в пакистанском поезде стали 70 человек 16

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск за неделю увеличил свое состояние на 2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Так, состояние Маска увеличились до 22,9 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря неожиданным прибылям Tesla.

После закрытия торгов 23 октября производитель электромобилей объявил, что заработал в третьем квартале 2019-го 1,89 доллара на одну акцию, тогда как аналитики ожидали убыток в 42 цента. Таким образом, скорректированная прибыль компании составила 342 миллиона долларов.

В течение следующей недели акции Tesla выросли почти на 24%, увеличив состояние Маска, который владеет 22% акций компании.

Как отмечает издание, пока Маск занимает двадцать первое место в списке самых богатых людей Америки.

Ранее сообщалось, что Маск пожертвовал миллион долларов на высадку деревьев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги