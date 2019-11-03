Об этом сообщает Forbes.

Так, состояние Маска увеличились до 22,9 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря неожиданным прибылям Tesla.

После закрытия торгов 23 октября производитель электромобилей объявил, что заработал в третьем квартале 2019-го 1,89 доллара на одну акцию, тогда как аналитики ожидали убыток в 42 цента. Таким образом, скорректированная прибыль компании составила 342 миллиона долларов.

В течение следующей недели акции Tesla выросли почти на 24%, увеличив состояние Маска, который владеет 22% акций компании.

Как отмечает издание, пока Маск занимает двадцать первое место в списке самых богатых людей Америки.

Ранее сообщалось, что Маск пожертвовал миллион долларов на высадку деревьев.