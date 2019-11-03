Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск за неделю увеличил свое состояние на 2 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Forbes.
Так, состояние Маска увеличились до 22,9 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря неожиданным прибылям Tesla.
После закрытия торгов 23 октября производитель электромобилей объявил, что заработал в третьем квартале 2019-го 1,89 доллара на одну акцию, тогда как аналитики ожидали убыток в 42 цента. Таким образом, скорректированная прибыль компании составила 342 миллиона долларов.
В течение следующей недели акции Tesla выросли почти на 24%, увеличив состояние Маска, который владеет 22% акций компании.
Как отмечает издание, пока Маск занимает двадцать первое место в списке самых богатых людей Америки.
Ранее сообщалось, что Маск пожертвовал миллион долларов на высадку деревьев.
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