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За сутки, 2 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вблизи Новогригорьевки, Талаковки, Водяного, Павлополя, Новозвановки, Новолуганского, Хутора Вольного, Луганского, Шумов, Зайцева.

Вследствие обстрелов ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала этих суток, 3 ноября, вооруженные формирования РФ огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Вследствие обстрелов ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала этих суток, 3 ноября, вооруженные формирования РФ огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
ForUm

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