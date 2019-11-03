За сутки, 2 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия вблизи Новогригорьевки, Талаковки, Водяного, Павлополя, Новозвановки, Новолуганского, Хутора Вольного, Луганского, Шумов, Зайцева.
С начала этих суток, 3 ноября, вооруженные формирования РФ огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
Вследствие обстрелов ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.
С начала этих суток, 3 ноября, вооруженные формирования РФ огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
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