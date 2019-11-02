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Президент США Дональд Трамп снизил квоту беженцев, которых будут принимать Соединенные Штаты в 2020 финансовом году.

Об этом говорится в распоряжении президента.

В 2019 году США приняли около 30 000 беженцев, а в 2020 году планируют принять 18000.

В документе указали, какие категории беженцев получат определенное количество мест. В США готовы защитить 5000 человек, которых преследуют по религиозным мотивам, 4 тысяч граждан Ирака, которые помогали США и имеют связи с владельцами американского гражданства.

С Сальвадора, Гватемалы и Гондураса смогут получить статус беженца 1,5 тысячи человек. Остальные 7500 мест получат беженцы других категорий.
ForUm

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