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Вечером в воскресенье, 3 ноября, из-за проведения футбольного матча на НСК Олимпийский возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщили в КП Киевский метрополитен.

«В воскресенье, 3 ноября, в связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча (начало в 17:00) между командами Динамо (Киев) и Львов (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена», — говорится в сообщении.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.
ForUm

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