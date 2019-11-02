В этом году Климатическая конференция ООН состоится в испанской столице Мадрид из-за протестов в Чили.
Об этом передает Громадське со ссылкой на Reuters.
Конференция пройдет с 2 по 13 декабря.
Представитель Рамочной конвенции ООН об изменении климата Александр Саер заявил, что правительство Испании поможет ускорить выдачу виз и создаст агентство, которое поможет организовать поездки и размещение около 25 000 участников конференции.
Правительство Чили объявило 30 октября, что не будет проводить климатическую конференцию в декабре и саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре из-за протестов в стране.
Протесты начались после решения властей повысить цену на проезд в метро в Сантьяго, столице Чили. Однако это было скорее поводом, чем причиной начала демонстраций, ведь президент отменил решение о повышении цен на проезд в метро, а протесты не прекратились и распространились по другим городам страны.
Теперь основные требования, которые предъявляют митингующие, — это проведение экономических реформ и отставка президента Себастьяна Пиньера.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая пересекла Атлантический океан на яхте, заявила, что она оказалась не на той стороне океана из-за смены места проведения конференции.
«Оказывается, я путешествовала по всему миру, неправильным путем. Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантику в ноябре ... Я буду очень благодарна, если кто-то помог бы мне найти транспорт», — написала активистка в Twitter.
Напомним, Леонардо Ди Каприо встретился со шведской 16-летней экоактивисткой Гретой Тунберг и опубликовал их совместное фото в своем Instagram.
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