Об этом передает Громадське со ссылкой на Reuters.

Конференция пройдет с 2 по 13 декабря.

Представитель Рамочной конвенции ООН об изменении климата Александр Саер заявил, что правительство Испании поможет ускорить выдачу виз и создаст агентство, которое поможет организовать поездки и размещение около 25 000 участников конференции.

Правительство Чили объявило 30 октября, что не будет проводить климатическую конференцию в декабре и саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре из-за протестов в стране.

Протесты начались после решения властей повысить цену на проезд в метро в Сантьяго, столице Чили. Однако это было скорее поводом, чем причиной начала демонстраций, ведь президент отменил решение о повышении цен на проезд в метро, а протесты не прекратились и распространились по другим городам страны.

Теперь основные требования, которые предъявляют митингующие, — это проведение экономических реформ и отставка президента Себастьяна Пиньера.