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В воскресенье, 3 ноября, в Киеве объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 3 ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м / с. При этом в Киеве объявлен I уровень опасности, желтый.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре.

Напомним, накануне в ГСЧС предупредили о сильных ветрах.
ForUm

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