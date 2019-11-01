Украине для выполнения рекомендаций Европейской комиссии «За демократию через право» («Венецианская комиссия») к закону об образовании, осталось урегулировать обучение национальных меньшинств в частных школах.

Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в ходе брифинга по итогам визита руководства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украину, передают Українські Новини.

Он отметил, что Украина избрала путь защиты прав нацменьшинств через выполнение рекомендаций «Венецианской комиссии».

«6 из 7 обязательств уже выполнены. 7-е обязательство - это частные школы, каким образом на них распространяется действие закона об образовании – это сейчас определяется в новом законе о среднем образовании, наши коллеги из Министерства образования над этим сейчас работают. Я думаю, эти изменения будут поддержаны в парламенте. С этого момента мы считаем, что вопросы, которые есть у Венгерской стороны к нам окончательно (будут) разрешены», - сказал Пристайко.

Он ожидает, что с момента принятия Радой этого закона Венгрия признает отсутствие оснований для претензий к Украине и разблокирует сотрудничество Украины с НАТО.

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать Комиссию Украина-НАТО на уровне министров.