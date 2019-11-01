Чернобыльскую зону отчуждения с начала года уже посетили 107 тысяч человек, сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.

«Такой рекорд был установлен в октябре. Рост же посещаемости начался весной. Факторами, которые повлияли на увеличение потока туристов, - упрощение процедуры оформления пропуска, а именно введение электронного пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и повышенный интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала HBO «Чернобыль», - сообщили в агентстве, передает Радио Свобода.

По данным ведомства, больше всего посетителей – из-за границы – почти 80%.

«Страны-рекордсмены: Великобритания – 15738, Польша – 9378, Германия – 7826, США - 5580, Чехия – 4063 туриста. Из Украины в целом зону посетили 22468 человек», - говорится в сообщении.

«За последнее время произошло несколько событий, которые привлекают внимание общественности к восстановлению природы в ЧЗО. В этом году также открыли несколько новых маршрутов», - указали в агентстве.

В начале 2019 появились первые кадры сериала «Чернобыль» от американской компании HBO. Премьера состоялась в мае 2019 и вызвала широкий резонанс среди зрителей и критиков. Сериал «Чернобыль» стал самым рейтинговым на телеканале HBO, на котором транслировали «Игру престолов».