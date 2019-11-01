Европейские политики не до конца понимают, что происходит в украинской судебной системе. Поэтому их советы полезны, но куда важнее наличие решимости внутри страны провести быструю и эффективную судебную реформу. Которая, в свою очередь, должны быть частью более широкой реформы всех органов силового блока и системы правосудия.

Об этом заявил адвокат Иван Либерман, комментируя итоги международной конференции «Украина — Европа: диалог по вопросам правосудия», которая прошла в Страсбурге в помещении Европарламента 22 октября и на которой присутствовали депутаты Европарламента, украинские депутаты, а также украинские судьи.

«Украина сама способна провести реформу правосудия. Да, ее будет намного легче провести, если будут помогать те, кто всю свою сознательную жизнь придерживался норма закона… но я почти каждый день разговариваю с разными судьями и они обращаются ко мне, говорят: дайте совет украинским власть имущим, что не обязательно обращаться к европейцам, что нужно собрать СНБО и самим решить вопросы максимально быстро и эффективно – и относительно загруженности судей, и судебной реформы, и реформы правоохранительных органов в части следствия… Потому что у нас есть судьи, у которых более 9-ти тысяч дел. Когда этот судья примет решение по девятитысячному делу? Через 10 лет, когда истечет срок давности привлечения лица к ответственности? А ведь по некоторых из этих дел люди сидят под стражей в тюрьме. Что сделала предыдущая власть с судебной системой? Она ее просто разрушила, уничтожила, судебная система сейчас еле жива», - заявил эксперт.

Он считает, что в ЕС не до конца понимают, что происходит в Украине, поскольку даже не в курсе, в каком катастрофическом положении находятся многие суды.

«Их (представителей ЕС, - Ред.) встречают, везут на машине по относительно чистым дорогам. Их же не возят в Андрушевский районный суд Житомирской области, где дорога просто ужасна и смерти подобна, их не ввозят в суды Ровенской области на границе с Беларусью, где одна судья на весь суд. Одно дело привезти людей в Киев, а другое дело жестокая реальность», - отметил он.

Юрист признает, что встречи с европейскими политиками в Страсбурге полезны, однако, по его мнению, еще эффективнее было бы привезти европейцев в Украину, показать ситуацию изнутри.

«И чтобы представители европейских стран приехали не в Киев, а приехали хотя бы на месяц и поездили по районным судам всей Украины, побыли там не пять минут, а посидели в коридорах без стульев, померзли в холодных помещениях… Тогда они намного лучше бы помогали украинской судебной системе», - полагает юрист.

Либерман также считает неправильным отделять реформу судебной системы от реформы правоохранительных органов.

«Много кто думает, что судебная система у нас «плохая». Но, на самом деле, судебная система это верхушка всей системы под названием «силовой блок и правосудие»… Потому что если у нас если кто-то что-то недоработал, то в конце концов все перекладывают на плечи суда. Отсюда и результат… Если мы хотим двигаться вперед, то двигать нужно всю правовую систему, а не избирательно только судебную», - убежден юрист

В частности эксперт выступает и за перезагрузку так называемых антикоррупционных органов.

«При прошлом президенте было создано большое количество разных организаций во главе с людьми, которые ему были подчинены. Они могут быть неплохими специалистами, но если они не дают конкретного результата на протяжении определенного периода времени, если вместо конкретного результата есть только формальный, то тогда становится вопрос об увольнении руководителей подобных структур. И если такая структура вообще нужна, то ее должны возглавлять и двигать вперед другие люди», - считает он.

Напомним, что конференция «Украина — Европа: диалог по вопросам правосудия» прошла 22 октября в Страсбурге в здании Европарламента.

На ней присутствовали евродепутаты Натан Хилл (Великобритания), Витольд Ващиковский (Польша), Ришард Чарнецкий (Польша), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Михал Симецкий (Словакия), Мирослав Радаковский (Словакия), Петрас Австревичус (Литва), Юозас Олекас (Литва), Иварс Иябс (Латвия), Андрей Кубилюс (Литва) и Здзислав Марек Красноденбский (Польша), народные депутаты Украины — Алексей Жмеренецкий и Ирина Венедиктова, судьи — Павел Вовк, Владимир Колесниченко, Павел Горбасенко, правозащитники — Сергей Клец и Анна Свириденко, эксперт по привлечению инвестиций Тимур Чмерук, а также общественные активисты.