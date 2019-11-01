Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернопольскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
В Тернополе он примет участие в совещании по вопросам развития спиртовой отрасли Украины и представит нового председателя областной государственной администрации.
Также Зеленский посетит местную школу, где в 1918-1919 годах размещалось правительство ЗУНР.
Кроме того, президент ознакомится с ходом строительства и перспективами развития Центра гребли и водных видов спорта «Водная арена Тернополь».
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