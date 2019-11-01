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Посольство Израиля в Украине сегодня возобновит свою работу.

«Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу посольства на постоянной основе», - сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что вынуждено закрыть все посольства Израиля по миру, в том числе в Украине. Причиной закрытия дипломаты называют внутренний конфликт с Министерством финансов Израиля из-за изменений протокола, «который был в течение нескольких десятилетий».
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