Состав наблюдательного совета Национального института рака не менялся с 2011 года. В него входят министр здравоохранения времен Азарова Александр Анищенко, бывшие депутаты-регионалы Инна Богословская и Татьяна Бахтеева, академик Евгений Патон и два человека, которые уже умерли, пишет Слідство.Інфо.

Набсовет Института рака создали для контроля за работой учреждения. Он должен следить за управлением имуществом института, проведением закупок и мониторить его деятельность.

Главный врач института рака Андрей Безсоненко сказал журналистам, что наблюдательный совет не работает с 2015 года. Он предположил, что это может быть связано со сменой руководства института. Директором учреждения в 2015 году стала онколог Елена Колесник. Она должна инициировать пересмотр этого вопроса и вместе с Минздравом представить на утверждение Кабмина новый состав совета. «Я инициировала три раза (создание нового общественной совета, - ред.). Госпожа Супрун была против», - сказала она.

Предыдущий состав набсовета утверждал еще премьер-министр Николай Азаров. В орган вошла Татьяна Бахтеева, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения с 2002 по 2014 год. Она была депутатом от «Оппозиционного блока» и в 8 созыве парламента. Бахтеева отметилась несколькими коррупционными скандалами, в частности вопреки закону одновременно возглавляла больницу в Донецке и была нардепом. Ее окружение разыгрывало тендеры по фиктивной конкуренции, саму Бахтееву заметили в подкупе избирателей в 2012 году.

Кроме того, в наблюдательном совете числится Григорий Бондарь, умерший в 2014 году. Когда утверждали состав совета, Бондарь был генеральным директором Донецкого областного клинического противоопухолевого центра. Нет в живых и другого члена совета - оперного певца Дмитрия Гнатюка.

Напомним, Институт рака собирался закупить медицинское оборудование на 32 миллиона гривен. Тендер проходил с нарушениями: победителя выбрали из двух фирм, которые имеют одну основательницу, а один из соучредителей компании, победившей в тендере, вероятно, имеет родственника в руководстве института.