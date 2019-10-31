На телеканале «Интер» 8 ноября в 22.00 состоится премьера документального проекта собственного производства – «Наш Блаженнейший», посвященного 75-летию Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Фото: ukranews.com

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Українські новини».

Будущий Предстоятель Украинской Православной Церкви – в миру Орест Березовский – родился 5 ноября 1944 года на Буковине, в семье священника – протоиерея Владимира Березовского. Он был воспитан в христианской вере, но рос обычным ребенком: увлекался спортом, играл в футбол. После окончания средней школы поступил в техническое училище, а затем – в Черновицкий университет на факультет электроники и кибернетики. Но спустя три года Орест Березовский стал студентом сразу второго курса Московской духовной семинарии, а уже через год принял решение стать монахом. Во время монашеского пострига иноку дают новое имя как ознаменование начала новой жизни. Преподобный Онуфрий, в честь которого назвали будущего Предстоятеля Украинской Православной Церкви, – раннехристианский святой, который 60 лет прожил в пустыне – в одиночестве, молитве и строгом посте.

Каким был путь Блаженнейшего Митрополита Онуфрия от инока до Предстоятеля Украинской Православной Церкви? О своем детстве, о желании стать священником, об испытаниях, которые ему пришлось пройти, о сложности предстоятельского служения и о Православной Церкви Блаженнейший рассказал в эксклюзивном интервью съемочной группе телеканала «Интер».

Также своими воспоминаниями о Предстоятеле поделились его земляки, товарищи по духовной семинарии, священнослужители и верующие, среди которых – известный украинский боксер Александр Усик, который перед своими поединками всегда берет благословение у Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.