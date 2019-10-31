также в разделеМир
Жертвами взрыва в пакистанском поезде стали 70 человек 6
Обнародовано видео спецоперации по ликвидации главаря ИГ 16
Между Болгарией и РФ вспыхнул шпионский скандал 71
Венгрия наложила вето на совместную декларацию НАТО по Украине 54
Израиль закрыл посольства по всему миру 85
Парламент Великобритании согласился на досрочные выборы 12 декабря 18
Трамп показал фото собаки, участвовавшей в ликвидации лидера ИГИЛ 38
Трамп: Убит «номер два» в ИГ 43
Тело лидера ИГ похоронили в море 30
В Солнечной системе обнаружили новую карликовую планету 28
Палата общин отклонила предложение Джонсона о выборах 17
Байден рассказал о работе своего сына в Burisma 31
В Польше задержали российского шпиона 49
ЕС согласился отложить Brexit 22
СМИ: Трамп подписал документ о намерении выйти из договора об «открытом небе» 29
СМИ: ИГИЛ избрал себе нового лидера 34
В Европе резко упали продажи электронных сигарет 52
Стали известны детали ликвидации лидера ИГ 63

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию против участия России в саммите стран «Большой семерки» (G7). Об этом сообщил в Twitter автор резолюции конгрессмен Альбио Сирейс, передает УНИАН.

В документе отмечается, что Россию нельзя допускать на саммит G7 до тех пор, пока руководство страны не начнет уважать территориальную целостность других государств. По словам конгрессмена, участие России в саммите «Большой семерки» является неприемлемым из-за незаконной оккупации ею части Восточной Украины, дестабилизации Ближнего Востока и многочисленных нарушений прав человека.

Напомним, в августе текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил бы президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит «Большой семерки», который состоится в США.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги