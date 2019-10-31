Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно принял резолюцию против участия России в саммите стран «Большой семерки» (G7). Об этом сообщил в Twitter автор резолюции конгрессмен Альбио Сирейс, передает УНИАН.



В документе отмечается, что Россию нельзя допускать на саммит G7 до тех пор, пока руководство страны не начнет уважать территориальную целостность других государств. По словам конгрессмена, участие России в саммите «Большой семерки» является неприемлемым из-за незаконной оккупации ею части Восточной Украины, дестабилизации Ближнего Востока и многочисленных нарушений прав человека.

Напомним, в августе текущего года президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил бы президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит «Большой семерки», который состоится в США.