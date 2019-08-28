Штаты будут работать над возвращением России в G7 в следующем году. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox59, сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос, согласен ли Помпео с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию нужно пригласить обратно на саммит G7 в следующем году, он подчеркнул, что США «должны это делать».

«Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели», - объяснил Помпео.

Тем временем демократы считают, что Россия не обладает ни единым качеством для участия в работе «большой семерки» даже в качестве гостя. Они отправили президенту США Дональду Трампу гневное письмо, в котором выразили полное несогласие с его идеей о возвращении к формату группы G8 с участием России; текст письма, опубликованный на сайте демократов, выложил в своем Twitter сенатор Чак Шумер.

«Мы пишем, чтобы выразить наше решительное несогласие с восстановлением президента России Владимира Путина и Российской Федерации в составе Группы семи. G7 служит экономическим советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями. Россия в настоящий момент не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом для воссоединения с Группой семи», – сказано в письме.

Демократы также заявляют, что Россия «не готова вносить продуктивный вклад в усилия G7», поэтому даже при желании Трампа формат G8 не может быть восстановлен, пока «российское правительство не предпримет наглядные меры, чтобы показать свою готовность вести себя ответственно как внутри страны, так и за ее пределами».

Как сообщалось, 20 августа президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в «Большую семерку» уже в следующем году. Правительства Германии и Великобритании выступили с критикой этого решения. Позже, по сообщениям СМИ, Трамп допустил приглашение России на следующий саммит, который состоится в США в 2020 году, как «гостя».

Накануне президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что на саммит «Группы семи» в следующем году целесообразно пригласить как гостя украинского лидера. А возобновление участия России – недопустимо.

По информации СМИ, на саммите в Биаррице, лидеры США, Франции и Италии выступили за возвращение России в «Большую семерку», а лидеры Великобритании, Германии, Канады и Японии возражали таких планов.