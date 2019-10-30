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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вместе с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем и первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергеем Переломой проверил готовность к отопительному сезону. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

«В наших подземных хранилищах достаточно газа – рекорд за последние годы, более 21 млрд куб. м. Задействованы все 11 газовых хранилищ, - отметил глава правительства. - Нафтогаз и Укртрансгаз провели моделирование всех возможных критических ситуаций. От плохой погоды до прекращения транзита. Тепло в домах украинцев будет: все структуры абсолютно подготовлены».

Гончарук отметил, что правительство работает над тем, чтобы продолжился транзит, продолжаются трехсторонние переговоры. Внедрение европейских газовых правил разделения транспортировки и реализации газа (анбандлинг) - преимущество на переговорах, усиливающее позицию Украины.

«Транзит дает нам $ 2-3 млрд в год, гарантирует энергетическую безопасность Европы, усиливает нашу устойчивость на международной арене», - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что украинская газотранспортная система остается в государственной собственности на 100%.
ForUm

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