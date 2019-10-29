Появились новые подробности о деятельности ветерана полка «Азов» (подразделения специального назначения Национальной гвардии Украины), активиста николаевского отделения политической партии «Национальный корпус» Дениса Янтаря, который вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским в г. Золотое (Попаснянский район Луганская область).

Об этом сообщило интернет-издание «Главред».

Как сообщил источник в комментарии журналистам, Янтарь не участвовал в боевых действиях, а занимался «зачисткой» мирных жителей на Донбассе. Кроме того, он мог быть причастен к убийству местного жителя.

«Янтарь ранений и контузий не имеет, однако несколько раз попадал под обстрелы, в частности во время разграбления одного из домов местных жителей. Но сам «ветеран» часто рассказывает о том, что участвовал в боях», - заявил источник.

По словам источника, глава «Нацкорпуса» в Николаевской области и его «бойцы» занимались преимущественно рейдерством и рэкетом, облагая данью бизнесменов и «отжимая» урожай у селян.

«В марте прошлого года под лозунгом отставки губернатора Алексея Савченко (в прошлом - милиционера) захватил с бандой Николаевскую ОГА (областную государственную администрацию), взяв в заложники депутатов облсовета», - добавил источник.

Напомним, 26 октября Президент Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое в Донбассе, где встретился с военнослужащими Вооруженніх сил Украины. Там в словесную перепалку с Президентом вступил Денис Янтарь, который раскритиковал его решение по разведению войск в Донбассе.