МВД ищет дополнительные доказательства непричастности украинского гвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского журналиста Андреа Роккели.

Об том заявил министр Арсен Аваков во время переговоровы с Чрезвычайным и Полномочным послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Аваков сообщил итальянской стороне, что расследованием гибели журналиста Рокелли занималась Служба безопасности Украины. По «горячим следам» проводить следствие помешали активные боевые действия в Славянске. Еще 15 октября 2019 материалы дела передали украинской полиции. «Сейчас следователь по делу гвардейца уже обратился в прокуратуру Италии с предложением предоставить им статус наблюдателя в этом расследовании в рамках международного правового поля», - сказал он.

Посол Давиде Ла Чечилия пообещал Авакову наладить коммуникацию с правительством Италии по делу Маркива.

Отдельно, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко проведет ряд встреч с защитниками Маркива и самым гвардейцем.

Аваков отметил, что Украина приложит все усилия, чтобы представлять реальные обстоятельства гибели итальянца.

Кроме того, в МВД обратилась группа итальянских журналистов, которые планируют снять документальный фильм по делу Виталия Маркива. Ведомство готово оказать всестороннюю помощь.

Ранее сообщалось, что МВД поможет обжаловать решение по делу Маркива в апелляционном суде.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелле 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.