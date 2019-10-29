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Учительницы, с которыми фотографировался президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Золотое-4 на линии разграничения, отрицают причастность к сепаратизму.

Об этом они заявили в видеосюжете.

«Никогда в жизни ни на одном митинге я не была. Посмотрите на фото и убедитесь, что на нем изображение не мое. Я работаю, работала и в дальнейшем буду работать на любимой работе и буду учить детей», - сказала учитель Светлана Бурлакова.

Ее коллега Светлана Григор, которую также обвинили в сепаратизме, отмечает, что восприняла фейк как чью-то плохую шутку.

Директор Золотовского филиала общеобразовательной школы №5 Галина Еремеева опровергла информацию о том, что школа, которую посетил Зеленский, не существует, ее якобы закрыли.

«Все дело в том, что вовремя не сменили табличку. Как школа мы существовали до 2015 года. После реформы школа стала филиалом», - пояснила она.

Сейчас в школе занимается 36 детей.

Напомним, Зеленский провел двое суток в Золотом, где общался, в том числе с учителями. На странице президента в Facebook была опубликовано соответствующее фото.

Затем в соцсетях появилось фото, на котором две женщины, похожие на тех, кто стоит рядом с Зеленским, фигурируют на изображении 2014 года в Луганске во время пророссийского митинга.
ForUm

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