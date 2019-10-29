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Оккупанты в Крыму снова манипулируют данными об украинских туристах, к которым приписывают и жителей полуострова, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что на днях представители оккупационной власти в Крыму заявили, что среди «иностранных туристов», которые посетили полуостров в этом году, в основном украинцы. Для создания такой картинки, так называемые чиновники Крыма, считают всех без исключения.

«Заявление о том, что 1,035 миллиона «туристов» из материковой части Украины посетили оккупированный Крым - является полной ерундой. Данные полностью совпадают с общей статистикой пересечения всеми гражданами админграницы со временно оккупированной территорией именно в направлении полуострова, что фиксирует Госпогранслужба. Причем отдыхающими оккупанты в этом случае считают тех, кто просто возвращается домой, едет навестить родственников и тому подобное», – подчеркнули в ГПСУ.

В ведомстве отметили, что такими цифрами оккупанты манипулируют не впервые. «Исходя из их заявлений, количество «туристов» в Крыму постоянно различается. В частности, в июле 2019-го оккупационные власти сообщали о 200 тыс. отдыхающих из Украины с начала года и тем самым они показали уменьшение «туристов» из Украины, ведь в июле 2018-го эта цифра с их слов составляла 800 тыс. человек. Пытаясь показать резкий прирост украинских отдыхающих в 2019 году, в августе этого года оккупанты отметили 800 тыс. человек, однако эти данные, как и их данные о 1,035 миллиона «туристов» из материковой части Украины, составляли общее количество пересечения админграницы в направлении ВОТ АР Крым», – сказано в сообщении.
ForUm

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