Завершение войны на Донбассе возможно только дипломатическим путем, а для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, Об этом выступая на форуме RE: THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он подчеркнул, что прекращение войны на востоке и возвращение всех украинских территорий является главной задачей.

«Сделать это возможно только дипломатическим путем. А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку. Быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются. Процветать, быть независимым и успешным», - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна стать такой, и именно для этого он пошел в политику.

«Более того - именно поэтому и вы сегодня здесь. Ведь мир в Украине - это залог безопасности и стабильности в Европе и мире, а успех Украины - это и ваш успех», - отметил Зеленский, обращаясь к участникам форума.