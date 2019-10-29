Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре составила 10 687 грн, что на 1,4% больше, чем в августе и на 18,2% - в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает LIGA.net.

Реальная зарплата по сравнению с августом выросла на 0,7%, а по отношению к сентябрю 2018-го - на 9,8%.

Самые высокие зарплаты, согласно Госстату, получают работники банковского и финансового секторов - в среднем 19 920 грн в месяц. ИТ-специалисты получат в среднем 17 000 грн в месяц.

Самая низкая зарплата у работников сферы здравоохранения - 6916 грн в месяц. Педагоги в сентябре получили в среднем 8439 грн, причем их заработок возрос на 14,8%.