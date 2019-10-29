Кабинет Министров Украины на своем выездном заседании в Мариуполе Донецкой области 28 октября расширило программу строительства доступного жилья, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.
Речь идет о дополнительных 300 млн грн, которые до конца 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днипра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутреннеперемещенных лиц и около 200 семей участников АТО/ООС.
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