Службы автодорог Николаевской и Херсонской областей планируют объединить.

Об этом 28 октября на пресс-конференции заявил заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь, сообщает Укринформ.

«Министерством (инфраструктуры. – Ред.) рассматривается возможность объединения Службы автодорог Николаевской и Херсонской областей, чтобы неурядицы, возникающие на смежных дорогах, ликвидировать», - отметил Козырь.

Он также прокомментировал ситуацию с состоянием дороги между Херсоном и Николаевом на трассе М14.

По словам заместителя председателя ОГА, на 2020 год проекты, которые есть по М14, будут взяты к исполнению и найдут свою реализацию, также рассматривается возможность концессии.

Козырь добавил, что эта трасса своеобразный «млечный путь», ведь она проходит, в частности, через Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области.

Он также заверил, что Херсонская ОГА готова сотрудничать с Николаевской для решения вопроса ремонта проблемного участка дороги между двумя областями.