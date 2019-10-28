Польское Агентство внутренней безопасности задержало мужчину, подогреваемого в шпионаже на пользу РФ.

Об этом сообщает Польское Радио.

По словам представителя министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, арест Петра С. состоялся 24 октября в Варшаве. Через два дня его взяли под стражу на три месяца.

По словам представителя министра координатора спецслужб, Станислава Жарина, следователь собрал доказательства о сотрудничестве Петра С. с российской разведкой. Во время задержания сотрудники Агентства внутренней безопасности обыскали места проживания и работы мужчины. Во время обыска было найдено нелегальное огнестрельное оружие и амуниция, а также электронные носители и документы.

Вследствие проведенных действий задержанный также обвинен в нелегальном хранении оружия и в пользовании фальшивым документом.

26 октября Районный суд Варшавы после рассмотрения заявления прокуратуры применил в отношении Петра С. временный арест.