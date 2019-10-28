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По состоянию на 08:30 28 октября 2019 отопительный период начался во всех регионах Украины, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

«По информации ОГА, жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой», - говорится в сообщении.

Напомним, 25 октября в Минрегионе сообщали о начале отопительного периода в 23 областях Украины, при этом жилые дома начали отапливаться только в 13 областях.
ForUm

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