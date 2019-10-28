Сотрудники оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы и пограничники Сумского отряда задержали правонарушителей, которые прокладывали мост через болото для контрабанды стройматериалов из России. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В субботу ночью лица проникли к границе и пытались проложить доски через болотистую местность, чтобы подготовить проезд авто. Их застали на горячем пограничники. Одного из них - гражданина Украины, задержали, еще несколько человек скрылись на территории России.

И уже утром этого же дня противоправные элементы пытались тайно пробраться через лесистую местность на этом направлении автомобилем. Однако задуманное реализовать им не удалось. Ведь, учитывая имеющуюся информацию о еще одной возможной попытке нарушения государственной границы, сюда был выслан дополнительный совместный пограничный наряд.

Патрулируя это направление в районе населенного пункта Пожня, пограничники сначала услышали шум двигателя, а впоследствии за несколько метров от госграницы заметили и автомобиль «УАЗ», который двигался от границы в тыл Украины. Увидев правоохранителей, водитель остановился и сбежал на территорию России.

В автомобиле без номерных знаков пограничники обнаружили мешки с товарами народного потребления: строительные материалы, электрооборудование и парфюмерию.

Правоохранители установили, что данный автомобиль незаконно пересек границу с территории России на территорию Украины. Продолжаются мероприятия по установлению круга причастных лиц и владельца транспортного средства. Сейчас автомобиль вместе с грузом доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке он будет передан работникам фискальной службы.