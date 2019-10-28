Премьер-министр Алексей Гончарук усомнился в эффективности борьбы с контрабандой таможенной службой в Черновицкой области.

«Конечно, они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее. Конечно, эта показуха нас не впечатлила. Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили. Мы максимально быстро сделали все, чтобы руководство таможни в областях изменилось», - сказал премьер по итогам поездки в Черновцы.

Гончарук сообщил, что помещение ГТС в Черновцах арендуется у лица, которое связывают с контрабандой, в связи с чем поручил найти новое здание.

Также он обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой заменить руководителя областной прокуратуры.