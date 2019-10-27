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На фоне сообщений о смертельных случаях от курения вейпов в США в Германии резко упали продажи электронных сигарет.

Об этом сообщает DW.

Коммерческая организация «Объединение за курение без табака» (BfTG) провело опрос среди около 600 предпринимателей, которые продают электронные сигареты. Более половины из них заявили о падении продаж на 30-40%.

Каждый пятый дистрибьютор заявил об обвале продаж на 50%. Среди опрошенных 88% считают, что такое падение вызвали сообщения о смертельных случаях от курения вейпов в США.

Как отмечает издание, до этого рынок электронных сигарет в Германии активно развивался, у него был годовой рост в 25-40%.

В ФРГ работают более 3000 магазинов, в 2017 году их выручка составила около 580 млн евро.
ForUm

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