Об этом сообщает DW.

Коммерческая организация «Объединение за курение без табака» (BfTG) провело опрос среди около 600 предпринимателей, которые продают электронные сигареты. Более половины из них заявили о падении продаж на 30-40%.

Каждый пятый дистрибьютор заявил об обвале продаж на 50%. Среди опрошенных 88% считают, что такое падение вызвали сообщения о смертельных случаях от курения вейпов в США.

Как отмечает издание, до этого рынок электронных сигарет в Германии активно развивался, у него был годовой рост в 25-40%.

В ФРГ работают более 3000 магазинов, в 2017 году их выручка составила около 580 млн евро.