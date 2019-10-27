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С начала воскресенья, 27 октября, незаконные вооруженные формирования в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, сегодня боевики сосредоточили огонь по позициям украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». При этом враг применял запрещенные минскими соглашениями минометы.

Так, три разрывы мин 82-го калибра были зафиксированы около 01:20 ночи в районе населенного пункта Новолуганское. Позже в районе Луганского российско-оккупационные войска вели огонь по подразделениям Объединенных сил из стрелкового вооружения, а под Травневым применили гранатометы различных систем.

По данным оборонного ведомства, с начала текущих суток потери среди украинских военнослужащих в зоне проведения ООС не зафиксированы.

«Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным действиям со стороны российско-оккупационных войск в районе отпора и сдерживание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины», - подчеркнули в министерстве.
ForUm

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